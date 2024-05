Giochi - Zega Codere | Più protezione soggetti vulnerabili con registro autoesclusione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Ildi, già in vigore in altri Paesi e sull?online, dovrebbe essere implementato anche negli ambienti di gioco terrestre del nostro paese. Questo per poter garantireaimaggiormentee per superare inutili provvedimenti come distanziometri ed orari”. Lo spiega all’Adnkronos, il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business diItalia, Marco.Sul tema, ricorda, “insieme ad altri concessionari ci stiamo concentrando per poter accompagnare la definizione della miglior soluzione per i clienti e per gli esercenti. Siamo alla seconda fase dell?analisi condotta dall?Università di Tor Vergata – dice – e riteniamo che sarà possibile trovare soluzioni equilibrate che consentano di tutelare il giocatore senza danneggiare il settore”. L'articolo CalcioWeb.