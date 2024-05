Giochi - Zega Codere | Formazione esercenti importante soprattutto contro ludopatia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Ladeglidel settore del gioco "è un tema molto caro a. Già dal 2016 abbiamo realizzato una piattaforma dia Distanza,Training, che ha avuto lo scopo di fornire aglicollegati alla rete diNetwork, uno strumento in grado di offrire unapuntuale sia sui temi amministrativi ma, sui temi legati al Dga, Disturbo da gioco d'azzardo". Lo spiega, all'Adnkronos, il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business diItalia, Marco. "Oggi - dice ancora - siamo in una nuova fase di riprogettazione della Fad, secondo criteri innovativi". Ma, pone l'accento, "noi abbiamo fatto e facciamo la nostra parte, però questa attività non può essere lasciata alla buona volontà degli operatori, tant'è che nel tempo le Regioni hanno previsto unaperiodica per gli operatori di gioco.