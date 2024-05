Giochi - Zega Codere | Fiscalità settore dovrebbe essere strumento di politica economica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Oggi in Italia siamo al paradosso che la tassazione sta discriminando i prodotti di gioco labour intensive, privilegiando quelli che possonoofferti impiegando meno risorse. La, pertanto,intesa anche comedi”. Lo sostiene, all’Adnkronos, il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business diItalia, Marco, spiegando come ladel“noncreare sperequazioni tra diversi”.“Oggi – indica – ci troviamo in una situazione nella quale alcuni prodotti di gioco sono tassati sulla raccolta altri sul margine e con percentuali profondamente diverse. Più è alta la tassazione più si riduce il payout e quindi il tempo di gioco offerto. Più è basso il tempo di gioco più si allontana il giocatore o meglio lo si spinge versocon un payout più alto”.