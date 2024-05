(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – "Oggi in Italia siamo al paradosso che la tassazione sta discriminando i prodotti di gioco labour intensive, privilegiando quelli che possonoofferti impiegando meno risorse. La, pertanto,intesa anche comedi".

Giochi, Zega (Codere): "Fiscalità settore dovrebbe essere strumento di politica economica" - La fiscalità dovrebbe, pertanto, essere intesa anche come strumento di politica economica". Lo sostiene, all'Adnkronos, il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business di Codere Italia, Marco ...

Bed & Breakfast in Abruzzo: ecco come puoi aprirne uno - Aprire un B&B qui può essere non solo gratificante dal punto di vista personale, ma anche un'ottima ... con un'attenzione particolare anche alla fiscalità. 1. La scelta della location La prima cosa da ...