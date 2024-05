Giochi - Zega Codere | Con Ia tecnologia sale più sicure e maggior tutela consumatori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - La riqualificazione del settore del gioco pubblico "passa anche attraverso l'implementazione dei nuovi strumenti che laci offre". Ne è convinto il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business diItalia, Marco, che all'Adnkronos spiega come "intelligenza artificiale e tecnologie avanzate possono rendere i luoghi di gioco più sostenibili e sicuri, con impatti positivi sulladel consumatore e della sostenibilità più in generale: dalla smaterializzazione dei titoli di gioco a lettori di comportamenti anomali, tutto va nella direzione di puntare sempre più all'intrattenimento lasciando poco spazio alle distorsioni", conclude.

