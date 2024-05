Giochi - Zega Codere | Con Ia tecnologia sale più sicure e maggior tutela consumatori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – La riqualificazione del settore del gioco pubblico “passa anche attraverso l?implementazione dei nuovi strumenti che laci offre”. Ne è convinto il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business diItalia, Marco, che all’Adnkronos spiega come “intelligenza artificiale e tecnologie avanzate possono rendere i luoghi di gioco più sostenibili e sicuri, con impatti positivi sulladel consumatore e della sostenibilità più in generale: dalla smaterializzazione dei titoli di gioco a lettori di comportamenti anomali, tutto va nella direzione di puntare sempre più all?intrattenimento lasciando poco spazio alle distorsioni”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

Windows Auto Super Resolution arriverà solo sui PC con Snapdragon X Elite nella prima fase - Windows Auto Super Resolution arriverà solo sui PC con Snapdragon X Elite nella prima fase - È quanto riportato nelle FAQ di Microsoft che rispondono sulla nuova tecnologia di upscaling per i giochi che verrà attivata direttamente dal sistema operativo. È importante premettere che ASR non è ... hwupgrade

Il lancio della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner è rinviato a data da definire - Il lancio della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner è rinviato a data da definire - MSI Claw si aggiorna: adesso supera ROG Ally in una discreta quantità di giochi Airbus svela il Racer, un velivolo superveloce metà aereo e metà elicottero da 200 milioni di euro Novità per la gamma ... hwupgrade

Un sito che dice come girano i giochi su ARM esiste già ed è approvato da Microsoft - Un sito che dice come girano i giochi su ARM esiste già ed è approvato da Microsoft - Si chiama 'Works on Windows on Arm' e ci dice quali giochi sono stati testati sui PC Copilot+ con CPU Arm Snapdragon X Elite e se funzionano bene. multiplayer