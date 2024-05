Ginnastica ritmica - Europei Budapest | Italia juniores chiude quinta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Buon risultato per l’aglididi. Ludovica Platoni, Anna Piergentili, Margherita Fucci e Carlotta Fulignati, hanno ben figurato al loro esordio nella fase di qualificazione junior. Nel ranking per Team il quartetto azzurro ha totalizzato 113.750 punti, dati dalla somma delle quattro routine portate sulla pedana della Papp Laszlo Sportarena di, validi per il quinto posto dietro alla Bulgaria, quarta con 117.300. Oro alla Romania con il complessivo di 125.100, che ha ribaltato il podio di due anni fa quando arrivò dietro a Israele, oggi seconda con 123.750. Bronzo invece per l’Azerbaijan a quota 117.400. Margherita Fucci ha aperto il programma di oggi alle clavette, montato sulle note di “Carmen, Arcadia” di Georges Bizet. Un ottimo esordio su una pedana continentale per la stellina cresciuta alla corte di Simona Ravaioli, che oggi l’ha accompagnata in gara.

