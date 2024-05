Ginnastica ritmica - Anna Piergentili e Margherita Fucci in finale agli Europei juniores Italia quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A Budapest (Ungheria) sono incominciati gli2024 di. Prima giornata riservata alle qualificazioni, con quattro azzurre che si sono messe in mostra nella capitale magiara. L’ha concluso al quinto posto nel team ranking, ovvero la somma dei quattro esercizi eseguiti alla Papp Laszlo Sportarena: 113.750 punti le nostre portacolori nella gara vinta dalla Romania (125.100) davanti a Israele (123.750), Azerbaijan (117.400) e Bulgaria (117.300).si è qualificata allaalla palla con il secondo punteggio (30.150: 14.0 il D Score, 8.050 per l’esecuzione, 8.100 di pannello A), eseguendo una splendida prova sulle note di “Imaginer L’amour” di Juliette Armanette. La 15enne di San Severino Marche, allenata allaFabriano da Claudia Mancinelli, tornerà in pedana domani sera per andare a caccia di una meda.