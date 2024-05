Ginnastica artistica Due atlete dell’Edera nelle prime dieci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si sono svolte a Riccione nel fine settimana le finali nazionali del campionato Gold di. Dopo il primo step di qualificazione svoltosi venerdì e sabato che riservava l’accesso soltanto alle migliori 40 ginnaste d’Italia, due delle cinque ginnaste in gara per l’Edera Ravenna si sono classificatemigliori. Cecilia Riva è arrivata nona nella L1 e Camilla Riva quinta nella L3. Rebecca Dell’Aquila è invece giunta quattordicesima nella L2 ed Emma Belogj quindicesima nella L4. Sfortunata Serena Randi che per una leggera disattenzione è scivolata in 23esima posizione.