Ginnastica acrobatica - Corsico sul podio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le atlete del Nuovo centro sportivo dihanno concluso i campionati Italiani diguadagnando il terzo posto su oltre venti club partecipanti. La finale della categoria Silver a Trezzo sull’Adda e quella Gold di Milano hanno visto la partecipazione di oltre 300 atleti selezionati dopo il risultato delle prime tre prove di campionato. Le ginnaste delhanno ottenuto 5 titoli di vice-campionesse italiane e un terzo posto finale. Anche le altre combinazioni svolte dalle ginnaste hanno conquistato buoni risultati, eliminando numerose avversarie. Una competizione di altissimo livello, combattuta dalle atlete dicon grande determinazione. Grande soddisfazione per la responsabile del settoreLaura Gatto e per i coach Alessandra Gramegna, Martina Carbognani, Beatrice Ienaro, Ilaria Dilernia e Lisa Ciccarelli.

