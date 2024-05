Gigi Riva - l’omaggio della sua Leggiuno | statu - documentario e intitolazione del campo sportivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(Varese) – Unaa, une l’del. E’ il triplice omaggio che l’amministrazione comunale diha in serbo per, il suo figlio più illustre, scomparso lo scorso gennaio all’età di 79 anni. Sabato 15 giugno si terrà la cerimonia d’deldi via Fontana Vecchia, un’idea che amministrazione comunale e AsdCalcio coltivavano da tempo e che ha avuto una decisa accelerazione dopo la morte di Rombo di Tuono, con l’adempimento di tutte le autorizzazioni e le pratiche burocratiche richieste. La giornata sarà una grande festa, con al centro bambini e ragazzi delle squadre giovanili del territorio che si sfideranno in vari tornei. Era stata invitata anche la Scuola Calciodi Cagliari, la seconda patria del grande campione varesotto, ma i sardi hanno dovuto declinare l’invito per ragioni logistiche e di trasferimento.