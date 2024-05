Giganti dell’IA s’impegnano a sostenere uno sviluppo responsabile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – Quattordici tra idell’intelligenza artificiale – tra i quali Meta, Google, OpenAI, Microsoft, IBM, Samsung, Naver – hanno adottato oggi un impegno congiunto, promettendo di sviluppare e utilizzare l’intelligenza artificiale (IA) in modoe di affrontare le sfide sociali con questa tecnologia. Il “Seoul AI Business Pledge” è stato annunciato dalle compagnie in occasione della cerimonia d’apertura dell’AI Global Forum iniziato a a Seoul. I firmatari sono: Adobe, Anthropic, Cohere, Google, IBM, Kakao, KT, LG AI Research, Microsoft, NAVER, OpenAI, Salesforce, Samsung Electronics e SK Telecom. L’AI Global Forum fa parte del vertice AI Seoul Summit di due giorni, co-ospitato dalla Corea del Sud e dalla Gran Bretagna, come seguito del summit inaugurale globale sulla sicurezzadell’anno scorso, dove sono state adottate le prime linee guida globali.