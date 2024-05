Gianluca Rossignolo arrestato in Montenegro | deve scontare 8 anni di carcere per il crac di De Tomaso automobili e altri reati

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È statoa Podgorica dalle autorità di polizia delGian Luca. Contro di lui è stato eseguito un provvedimento di cattura della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino. A suo carico ci sono più sentenze di condanna per una pena complessiva di ottoe un mese di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta della De, storica casa torinese produttrice di vetture sportive, fallita nel 2012. La bancarotta era stata commessa anche ottenendo, con l’utilizzo di polizze fideiussorie false, dei finanziamenti indebiti dal ministero del Lavoro e Regione Toscana per oltre 10 milioni di euro. In Piemonte la Deaveva acquisito lo stabilimento ex Pininfarina di Grugliasco e assorbito gran parte dei dipendenti dell’azienda che avrebbero dovuto essere riqualificati con i corsi di formazione finanziati con fondi pubblici.

