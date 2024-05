Giallo a Viterbo | 30enne trovato morto in casa

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Tragedia nel viterbese dove un, che qualche mese fa aveva minacciato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra della sua, è statoverso le 18 nel suo appartamento in via Roma, nel centro di, dove sembra fosse da tempo agli arresti domiciliari. A dare l’allarme sembra che sia stata la madre della vittima, con cui divideva la. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte il. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il personale del 118 (Fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

