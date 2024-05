Giallo a Biella - influencer trovata in casa con un buco nel petto | è grave

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un presunto incidente domestico su cui gli inquirenti vogliono vederci chiaro. È unquanto avvenuto a Soukaina El Basri, 30enne di origini marocchine, nota come Siu nel mondo delledi moda e cosmetici. La donna è ricoverata all'ospedale diin gravi condizioni. Al vaglio dei poliziotti della squadra mobile della questura di, delegata per le indagini dalla procura della Repubblica, ci sarebbe la versione fornita ai sanitari del 118 dal marito della, che al momento dell'intervento con l'autoambulanza nella loro abitazione ha raccontato che la moglie era caduta in. Una versione che però non ha convinto la polizia e gli inquirenti, che hanno messo sotto sequestro probatorio l'appartamento dove la coppia vive con le due bambine. Per il momento non risultano iscritti sul registro degli indagati. Le condizioni di Siu appaiono ancora gravi.

