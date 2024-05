Ghali | il compleanno mi ricorda più grande peccato - non aver fatto pace con mio padre

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano –ha compiuto 31 anni. Per il cantante il– come spesso accade quando si parla di anniversari - è stato un’occasione per tracciare un bilancio della sua vita, artistica ma non solo. L’artista, cresciuto nel quartiere milanese di Baggio, ha parlato a cuore aperto svelando come il giorno del suo, il 21 maggio, rappresenti per lui una giornata agrodolce, dove emozioni e sensazioni diverse si incrociano. “Cammino ancora oggi sui bordi delle strade come un equilibrista – ha scritto su Instagram postando una sua foto da bambino -. Sui bordi del mio umore. Non ho ancora imparato a vivermi il giorno del mionel modo giusto ma probabilmente un modo giusto non c’è”. "È come se in questo giorno, ogni anno, affronto il mio più: noncon mio”. "Io e miosiamo nati lo stesso giorno e lo stesso mese e la situazione è la stessa da troppo tempo ormai.

