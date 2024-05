Germania-Italia - Volley Nations League | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Comincia questa sera alle 22.30 il cammino dell’nelladel 2024. Gli azzurri di De Giorgi infatti affrontano la, nella sfida valida per il primo turno della competizione. Questa prima fase si gioca in Brasile, a Rio de Janeiro, e l’obiettivo è quello di riuscire a chiuderla in modo da ultimare anche il discorso di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inla sfida: leScatto dall’allenamento azzurro alla vigilia della sfida con l’Olanda. Crediti foto: De Sanctis-Galbiati-Rubin/FIPAVSi parte in modo più soft, anche se poi sottovalutare lache è cresciuta tanto negli ultimi anni sarebbe un errore madornale, per poi decollare verso gli incontri con Canada e Brasile.