Gerard Depardieu replica alle accuse di Barillari | Ma quali cazzotti - sono solo caduto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora guai per, accusato dal fotografo Rinodi averlo aggredito e colpito con 3 pugni al volto. Il tutto si è svolto nel noto locale “Harry’s Bar”, dove stava pranzando insieme ad alcuni amici e la giovane fidanzata Magda Vavrusova. Proprio la sua compagna avrebbe dato il via alla presunta aggressione al fotoreporter che, a detta dell’attore, avrebbe avuto un atteggiamento “vergognoso e molesto”. La versione di: “ai microfoni de La Repubblica ha raccontato la sua versione, piuttosto diversa da quella di. L’attore ha detto che, mentre stava pranzando,si è avvicinato a loro in modo molesto e insistente, fino a ritrovarselo addosso, per scattare diverse foto. A suo dire sarebbe stato proprio il fotografo a spintonare, causando la sua reazione.