(Di mercoledì 22 maggio 2024)dopoa Barillari, in un’intervista a Repubblica dice che ilhanei suoi confronti «unvergognoso e». E dice che la categoria dei paparazzi la riteneva «finita e superata dalla moda dei selfie». Poi racconta la sua versione su quanto acall’Harry’s bar: «Ero a tavola con un gruppo di persone tra cui Magda (Vavrusova, la sua compagna, ndr ), questo paparazzo ha cominciato a fare foto ma è diventato sempre più insistente, pressante, finché ce lo siamo trovato addosso. Si è messo a spintonare, spingeva anche Magda, e nella foga io ho perso completamente l’equilibrio e. Magda si è fatta male. Lui si è procuratoun’escoriazione alla fronte, continuava a scattare foto anche quando stavamo andando via». Poi racconta il precedente della lite con un paparazzo nel 2015: «A Firenze davanti alle Cappelle Medicee.

Gérard Depardieu e l'aggressione al fotografo: "Sono solo caduto, lui ha avuto un comportamento molesto" - Gérard Depardieu dopo l'aggressione a Barillari, in un'intervista a Repubblica dice che il fotografo ha avuto nei suoi confronti "un comportamento vergognoso e molesto". E dice che la categoria dei paparazzi ...

"Arriva Depardieu e mi dà tre pugni", il racconto di Rino Barillari sull'aggressione in Via Veneto - Il paparazzo Rino Barillari è stato aggredito dall'attore francese Gerard Depardieu davanti ai tavolini dell'Harry's bar di via Veneto. Lo storico fotografo di cronache ... l'attore l'avrebbe colpito ...