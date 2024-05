Gérard Depardieu e l’aggressione al fotografo | Sono solo caduto - era molesto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La difesa dell’attore francese Nelle ultime oreavrebbe avuto un acceso diverbio, sfociato in una rissa, con ilBarillari., indagato per quello che è diventato il me toto francese ha dato la sua versione dei fatti, in un’intervista concessa a Repubblica. «Ero a tavola con un gruppo di persone tra cui Magda (Vavrusova, la sua compagna, ndr ), questo paparazzo ha cominciato a fare foto ma è diventato sempre più insistente, pressante, finché ce lo siamo trovato addosso. Si è messo a spintonare, spingeva anche Magda, e nella foga io ho perso completamente l’equilibrio e. Magda si è fatta male. Lui si è procuratoun’escoriazione alla fronte, continuava a scattare foto anche quando stavamo andando via». Leggi anche:rilasciato: a ottobre il processo Nel 2015 aveva già avuto una discussione con un paparazzo, sempre in Italia ma a Firenze.