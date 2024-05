Gaza - media | oggi l' Irlanda riconoscerà lo Stato palestinese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il governo irlandese annunceràil riconoscimento di uno, secondo una fonte vicina alla questione citata dall'agenzia di stampa britannica Reuters. Ieri sera Dublino ha annunciato che il primo ministro Simon Harris e il ministro degli Esteri irlandese Micheál Martin parleranno stamattina ai, senza specificare quale sarà l'argomento che affronteranno. Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato ieri che il riconoscimento di uno"porterebbe a più terrorismo e instabilità nella regione e metterebbe a repentaglio qualsiasi prospettiva di pace" nella Striscia di. Secondo alcuniirlandesi come l'emittente pubblica Rte e il quotidiano Irish Times, la conferenza stampa di Harris e Martin prevista peralle 8 ora locale sarà proprio l'occasione per Dublino di rendere pubblica la sua decisione in tal senso.

Il caos delle concessioni balneari: zero margini per i Comuni ancora senza un bando - Il caos delle concessioni balneari: zero margini per i Comuni ancora senza un bando - Non c’è più margine per i comuni costieri che non hanno preparato i bandi per le assegnazioni delle concessioni. Un’estate a forte rischio per tante località ... quotidianodipuglia

Sorpresa, spariscono i dehors in città: «Tasse e sanzioni, mix letale» - Sorpresa, spariscono i dehors in città: «Tasse e sanzioni, mix letale» - Quella che fino a qualche tempo fa era una vera e propria invasione adesso sembra ritirarsi in maniera repentina. Proprio su queste pagine negli scorsi mesi è stato analizzato il ... quotidianodipuglia

Susanna "Milly" Lazzarini, assassina di Lida Pamio e Francesca Vianello, dal carcere al Gr1: «Uccisi due innocenti per rabbia» - Susanna "Milly" Lazzarini, assassina di Lida Pamio e Francesca Vianello, dal carcere al Gr1: «Uccisi due innocenti per rabbia» - MESTRE - Non aveva più parlato in pubblico dal 28 ottobre 2016, dalla sua deposizione al processo d’appello a Monica Busetto. Susanna “Milly” Lazzarini, l’altra ... ilgazzettino