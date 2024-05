Gaza - media | 10 morti in un bombardamento di Israele su Zawaida

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che dieci persone tra cui un neonato sono state uccise in unisraeliano che ha colpito stanotte la città di, nel centro della Striscia di. Altre otto persone sono morte ieri pomeriggio in due raid disui quartieri Daraj e Tuffah della città di, ha riferito la Wafa. Il bilancio delle vittime nell'enclave palestinese dal 7 ottobre è di almeno 35.647e 79.852 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

