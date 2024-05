Gasperini vuole l’Europa League per presentarsi alla trattativa con De Laurentiis da allenatore top

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . Lo scrive il Corriere dello Sport. Gian Pierosi è infilato dentro a una storia bellissima, a tanti livelli. Intanto può regalare la prima coppa europea di sempre all’Atalanta, al culmine di un percorso lungo 8 anni. E scusate se è poco. Ma poi, se riuscisse a vincere la finale di Dublino, alimenterebbe la speranza della Roma di salire in Champions come sesta classificata della Serie A. Inoltre, terzo elemento, si presenterebbecon il Napoli di Decon le credenziali di untop: a 21 anni dal torneo di Viareggio festeggiato con la Juventus, ha diritto e bisogno di dimostrare di essere “anche” un vincente, e non solo un eccellente maestro di calcio.: «Momento propizio per lasciare? Si dice che sia quando vinci»ha parlato in conferenza stampa per presentare la finale di Europatra la sua Atalanta e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

