Gasperini tra Napoli e Atalanta? Parla Oscar Magoni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’ex calciatore -tra le altre- di, Bologna e(attualmente direttore sportivo del Renate) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “A Bergamo non sid’altro che della finale di questa sera. Troppo importante e storica la gara con il Bayer Leverkusen per pensare al futuro diche probabilmente sarà un argomento in primo piano da domani”. Qualora l’vincesse l’Europa League… “E’ chiaro che una vittoria potrebbe indurre il tecnico a considerare chiuso il suo ciclo a Bergamo dopo tanti anni, potrebbe pensare che più di questo non si possa fare, del resto avrebbe toccato l’apice anche dopo le varie qualificazioni in Champions conquistate con la Dea”. Per… “E poi, data la sua età,potrebbe essere l’ultima occasione per lavorare in un club veramente top.