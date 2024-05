Gasperini spaventa l’Atalanta: “Se uno dovesse scegliere il momento per uscire, è questo” - gasperini spaventa l’Atalanta: “Se uno dovesse scegliere il momento per uscire, è questo” - gasperini ha ribadito che parlerà con il presidente Percassi e, al di là delle battute, sembra assai probabile la conferma. Il presidente a Sky non si è nascosto dicendo: "Ci vedremo con gasperini, ... fanpage

Eroe Lookman, l'Atalanta vince l'Europa League. Travolto il Bayer - Eroe Lookman, l'Atalanta vince l'Europa League. Travolto il Bayer - Con una sensazionale tripletta e un gol più bello dell'altro di Lookman, l'Atalanta supera per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen e conquista l'Europa League, la prima ... torinogranata

Dopo la Conference altro tentativo per Italiano. Altrimenti si chiude con Vanoli - Dopo la Conference altro tentativo per Italiano. Altrimenti si chiude con Vanoli - Su di lui si era mosso il Napoli prima di virare su gasperini, mentre potrebbe diventare un'idea del Bologna nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo con Sarri in seguito all'addio di Thiago ... torinogranata