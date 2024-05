Gasperini prossimo allenatore del Napoli? Annuncio in diretta dopo la vittoria dell’Europa League!

A Dublino l’Atalanta non va in campo soltanto nella sua prima finale continentale per contendere al Leverkusen l’Europa League, ma anche per permettere a Gasperini di riempire la bacheca con un trofeo che coronerebbe il percorso di otto anni sulla panchina dei bergamaschi con una vittoria che finora è sfuggita tre volte in coppa Italia.

