Gasperini porta l’Atalanta in paradiso | Napoli ti aspetta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Già a Genova lo chiamavano Gasperson: un incrocio trae Ferguson. Un uomo che sa di calcio, che da anni lavora alla sua macchina perfetta. Monta, smonta, cambia, lima, correggi. Alha realizzato il suo capolavoro coronato con la conquista dell’Europa League. A Dublino ha vissuto la serata della vita. Tre a zero. Non c’è mai stata partita. Hato il Bayer Leverkusen allo sfinimento per asfissia. È la prima sconfitta stagionale per gli uomini di Xabi Alonso ma è una sconfitta che pesa moltissimo. Le partite non sono tutte uguali. E viene da sorridere al pensiero che la scorsa settimana quest’Atalanta era stata messa sotto dalla Juventus. E alla valanga di fango che si è abbattuta su Allegri. Il campo ha detto chiaro e tondo che Xabi Alonso non è Allegri. Non ancora perlomeno. Staseragli ha impartito una lezione di tattica, di intensità, di preparazione mentale.