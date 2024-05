Gasperini non si smentisce | Titolo senza debiti ha più valore

Leggi tutta la notizia su inter-news

Gian Pieronon riesce a non fare polemica nella serata della vittoria dell'Europa League. L'allenatore dell'Atalanta fa allusioni sulla Rai ai grandi club in Italia, probabilmente anche l'Inter. SEMPRE IL SOLITO – Gian Pierosi dimostra sempre il solito polemico, neanche in una serata storica riesce a godersi al 100% la sua vittoria. L'allenatore dell'Atalanta parla in questo modo, facendo allusioni ai grandi club in Italia, compresa l'Inter: «L'Atalanta ha portato unstraordinario, portatoavere grandissimi. Quando li hai vinci tanti titoli, ma vincerlo come l'Atalanta ha più. Non sono più bravo di ieri, il Bologna ha vinto, il Lecce ha vinto, anche il Verona. Non hanno vinto solo Inter, Juventus o Atalanta. Ognuno è vincente nei propri limiti»