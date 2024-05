Gasperini | il tridente? Sappiamo che queste squadre sono meno forti se costrette in difesa

(Di mercoledì 22 maggio 2024)a Sky Sport «Credo che siamo nella storia anche per il modo i cui abbiamo vinto, abbiamo ripetuto Liverpool,Lisbona, il Liverpool era primo in Premier quando siamo andati lì a vincere. Il Leverkusen ha stravinto la Bundesliga».mossa vincente, l’hai pensata all’ultimo momento? «Noi giochiamo spesso col, c’erano tutte le condizioni, si giocava solo per vincere, dovevamo anche noi accrescere la nostra pericolosità offensiva,chessime quando attaccano un po’se le costringi nella linea di, partita straordinaria da parte di tutti. Per il modo in cui abbiamo vinto, senza ombra di dubbio meritata anche nel punteggio. Siamo veramente felici. Vincere l’Europa League è una grande impresa. Non capisco questa cosa dei trofei, Non è che adessomeglio di oggi pomeriggio. Ha vinto anche Bologna, il Lecce e il Verona che sisalvati.

Beppe Marotta , AD dell’Inter, ha parlato in occasione della cena a Castello Sforzesco in onore del ventesimo scudetto della Beneamata. Le sue parole sul futuro societario. NESSUNA paura ? Marotta non ha dubbi: «Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie. inter-news

Siamo noi a dire basta: record di visualizzazioni per il trailer d'esordio del film con Blake Lively - siamo noi a dire basta: record di visualizzazioni per il trailer d'esordio del film con Blake Lively - Il primo trailer di siamo noi a dire basta (It Ends With Us) di Sony Pictures e Wayfarer Studios, prodotto e interpretato da Blake Lively, ha avuto un notevole successo dalla sua uscita avvenuta ... movieplayer

Musumeci, 'aiuti a chi lascerà i Campi Flegrei' - Musumeci, 'aiuti a chi lascerà i Campi Flegrei' - Ci vorranno oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza dei Campi Flegrei, dove sono stati realizzati migliaia di edifici e vivono 80mila persone. La priorità saranno le scuole. (ANSA) ... ansa

Fiorentina, Milenkovic: “Orgogliosi di questa finale, siamo più maturi di un anno fa” - Fiorentina, Milenkovic: “Orgogliosi di questa finale, siamo più maturi di un anno fa” - Magari proprio in finale potrebbe arrivare il primo gol stagionale, quest’anno non ho ancora segnato. “E’ vero sono arrabbiato con me stesso, ogni anno riuscivo a segnare. Ma l’importante è che la ... lanazione