Garrison pronto a tronare ad Amici - poi stronca un alunno | Non mi ha trasmesso nulla

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo Alessandra Celentano,Rochelle è il professore didi Maria che ha mantenuto il suo ruolo per più edizioni. Il coreografo è tornato in più occasioni nel talent per giudicare le sfide del pomeridiano e quindi conosce bene anche i nuovi alunni. Ai microfoni di Superguida Tv Rochelle ha espresso dei giudizi sui due ballerini arrivati in finale. Tanti complimenti per Marisol, un po’ meno per Dustin, che secondo l’ex prof è uscito dalla scuola così com’è entrato e quindi non gli ha. “Marisol è un vero talento mentre Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura”.a tornare ad: “Mi piacerebbe fare il giurato del serale”.