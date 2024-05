Gara tra Collegi - all’ultimo indovinello

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un tripudio di colori, stemmi, tamburi e bandiere in piazza Duomo: i due rinvii a causa del maltempo non hanno spento l’entusiasmo deiali che hanno partecipato ieri alla quindicesima caccia al tesoro. Circa 500 studenti si sono concentrati davanti alla cattedrale per il via della manifestazione e il saluto da parte delle istituzioni. Ad affrontarsi a colpi di indovinelli e prove di abilità di cultura generale, di storia pavese e universitaria, sono stati i 16di Pavia: Giasone del Maino, Cairoli, Fraccaro, Volta, Nuovo, Valla, Borromeo, Ghislieri, Spallanzani, Santa Caterina, Castiglioni-Brugnatelli, Cardano, Golgi, Maria Ausiliatrice, Senatore e Griziotti. Qualcuno ha portato inla propria mascotte creata per l’occasione, ilo Giasone del Maino la coppa vinta l’anno scorso con 117 punti e che ha dovuto rimettere in palio quest’anno accollandosi anche, come da tradizione, l’organizzazione della caccia al tesoro.

