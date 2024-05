Gara 5 dei playoff Basket 2024 | Bologna non sbaglia e va in semifinale con Venezia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Virtusnon delude e centra labattendo nettamente Tortona per 92-63 nella5 dei. Adesso la sfida con5 DEI: VIRTUS-DERTHONA 92-63 Costretti a vincere dopo le ultime due sconfitte nella serie, i felsinei non falliscono tanto da partire forte fin da subito con un parziale di 6-1. Belinelli e Shenghelia allungano sul 13-5 per un primo quarto che si chiude sul 21-14. Il secondo quarto prosegue sulla falsariga del primo conche va all’intervallo lungo avanti di 11. Al rientro in campo, Cordinier fissa il +18 che rende vana la reazione degli ospiti. Nulla di rilevante succede nell’ultimo quarto dove i padroni di casa dilagano chiudendo il discorso qualificazione.piega Reggio Emilia e vola inL'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

