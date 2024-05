Gaetano Di Vaio - ecco qual era il suo ruolo in Gomorra | Non gli avevo dato peso

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Di, produttore e attore morto in seguito ad un incidente, è ricoranche per aver interpretato ildi ‘o Baroncino nella serie. Il suo personaggio appare nella prima stagione ed è uno dei membri storici del clan di Pietro Savastano che viene ucciso da Pino, un amico di Genny, dopo i funerali di Imma. Al tempo stesso, il Baroncino è colui che mantiene i contatti con gli uomini in Honduras, dove Imma manda suo figlio Gennaro per farlo “crescere” in vista di grossi cambiamenti nell’assetto del clan. A proposito di quel, Diraccontò in un’intervista a Fralerighe che inizialmente non avevamoltoaldi ‘o Baroncino che gli fu affimentre era preso da altri incarichi, sempre relativi alla serie di Stefano Sollima. In seguito però, gli ha fatto piacere essere riconosciuto dai fan e ha considerato l’esperienza cone con Sollima una delle più importanti, nel suo curriculum.

