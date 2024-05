(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Non ce l'ha fattaDi, l'attore enapoletano, 56 anni, èper le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. Con un ruolo in Gomorra,Diera caduto dalla moto lo scorso 16 maggio.

Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - gaetano Di vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - Non ce l'ha fatta gaetano Di vaio, l'attore e produttore napoletano, 56 anni, è morto per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. Con un ruolo in ... adnkronos

Gaetano Di Vaio morto dopo 7 giorni di agonia: l'attore di Gomorra, regista e produttore aveva avuto un grave incidente in moto - gaetano Di vaio morto dopo 7 giorni di agonia: l'attore di Gomorra, regista e produttore aveva avuto un grave incidente in moto - Aveva 56 anni. Sette giorni fa l'incidente fatale. La sua storia è un simbolo di riscatto sociale Non ce l'ha fatta gaetano Di vaio. Dopo sette giorni di speranze disperate il cuore del ragazzo del ... leggo

Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e regista napoletano aveva 56 anni - gaetano Di vaio è morto, l'attore e regista napoletano aveva 56 anni - L'attore e regista napoletano gaetano Di vaio non ce l'ha fatta, fatale lo schianto in moto della settimana scorsa sulla strada di Qualiano. gaetano Di vaio è morto, l'attore, produttore e regista ... areanapoli