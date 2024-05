Gaetano Di Vaio è morto - l’attore e produttore era in coma da giorni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Non ce l'ha fattaDi, l'attore enapoletano, 56 anni, èper le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. Con un ruolo in Gomorra,Diera caduto dalla moto lo scorso 16 maggio. Era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

