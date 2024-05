Futuro Allegri - BOMBA dalla Spagna | è la prima scelta di QUESTO club

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le ultime suldi Massimilianodopo l’esonero arrivato con la Juventus. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Marca, Massimilianopotrebbe tornare subito in panchina dopo l’esoneroJuventus. L’Al Ittihad starebbe infatti pensando a lui per sostituire Marcelo Gallardo al termine della stagione.

