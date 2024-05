Futsal serie a2 La Dozzese entra da luglio nell’orbita dell’Imolese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è una grossa novità in casa, a partire dal primo dila squadra si chiamerà Imolese 1919ndo cosìdel club più antico del perimetro cittadino. Non è la prima volta che i rossoblù hanno una formazione di calcio a 5, nella gestione del presidente Lorenzo Spagnoli c’era una sezione dedicata al. Dopo l’annata chiusa ai playoff, il presidente Leonardo Vanni ha deciso di unire le forze con il sodalizio rossoblù: "Abbiamo sempre giocato a Imola con il nome della– commenta il presidente – e la cosa non era vista benissimo dal seguito della città, abbiamo deciso di scindere le due cose ed è nata così la collaborazione". Lo stesso Vanni spiega come sono andate le cose: "Sonoto in contatto con Ulisse Savini, poi ho parlato con il presidente e da lì in avanti ho capito che a loro interessava avere il calcio a 5 per dare una maggiore completezza all’attività del club.