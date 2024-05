Furti in Centrale - scippato con il trucco della giacca | la polizia restituisce il cellulare alla vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel pomeriggio di martedì 21 maggio, ladi Stato ha arrestato un cittadino rumeno di 42 anni per furto aggravato. Gli agentiFerroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato un uomo all’internostazione di Milano, che si è posizionato vicino un viaggiatore e per poi scippargli il. Il ladro ha tentato di mascherare il furto coprendo la mano con la, per poi allontanarsi. I poliziotti hanno assistitoscena e lo hanno fermato, restituendo quanto rubato. Il 42enne, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato portato in Questura, in attesa del giudizio di direttissima. Sempre nella stessa giornata, ladi Stato ha arrestato anche due cittadine bosniache di 20 e 25 anni per furto aggravato.