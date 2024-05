Furti di smarphone e di computer - presa la banda di razziatori e il ricettatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lodi, 22 maggio 2024 - Arrestati due rumeni considerati i responsabili di una serie di diversiai danni di esercizi commerciali nel settore della telefonia e dell'informatica. Il primo a finire in manette arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Lodi, un rumeno rumena considerato uno degli autori di tre, il primo commesso il 2 dicembre a San Colombano al Lambro, nel milanese, un secondo l’11 dicembre a Lodi e un terzo il 15 dicembre a Codogno, oltre che di un tentativo di furto sempre a Codogno. Il secondo cittadino rumeno è stato rintracciato e arrestato questa mattina a Milano. Gli agenti hanno inoltre eseguito delle perquisizioni, riguardanti un cittadino italiano residente in provincia di Lodi, indagato in stato di libertà perché ritenuto essere ildei telefoni e dei dispositivi rubati.