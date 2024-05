Furiosa - Anya Taylor-Joy | George Miller ha tagliato una mia scena perché troppo brutale e sanguinosa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'attrice aveva suggerito unamolto cruenta che poi non è stata inclusa nel montaggio finale dal regista-Joy ha rivelato di aver spintoa girare un momentoin: A Mad Max Saga che simboleggiasse la "rabbia femminile", ma laè stata tagliata. L'attrice ha raccontato a GQ di aver creato unain cui la suatagliava la lingua di Dementus (Chris Hemsworth), e la rivista l'ha descritta come il tentativo di-Joy di "far impazzire"

