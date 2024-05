Funerali Raisi a Teheran - presenti Cin - Turchia e Russia oltre ai leader di Hamas ed Hezbollah - VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In decine di migliaia si sono presentati quest'oggi aper idi Ebrahim, l'ex Capo di Stato morto in uno schianto con l'elicottero la scorsa domenica. Oggi nella capitale iraniana è il giorno della preghiera guidata dalla Guida Suprema Ali Khamenei.

Iran, alle cerimonie funebri di Raisi rappresentanti da tutto il mondo: Khamenei incontra Haniyeh - Iran, alle cerimonie funebri di raisi rappresentanti da tutto il mondo: Khamenei incontra Haniyeh - Secondo giorno di cerimonie funebri a Teheran per il defunto presidente dell'Iran Ebrahim raisi, morto domenica dopo che l'elicottero su cui viaggiava si è schiantato nella provincia iraniana ... it.euronews

