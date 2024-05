Frittatine di pasta - crocché e gateau | a Pozzuoli c' è una gastronomia vegana da visitare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cucina senza scuse. È lo slogan di Meravoglia Veganeria Napoletana,, macelleria, minimarket 100% vegetale a, Napoli: perché mangiare bene senza prodotti animali è possibile, e ormai le alternative sono tantissime. Queste, poi, sono fatte in casa da Salvatore Vicario, che già da dieci anni sperimenta con la creazione di carne e pesce vegetale. LaLa Veganeria ha aperto nel 2021 vicino Caserta, ma da un anno si trova acon un nuovo format, «che oltre alle alternative alla carne propone specialità dellatradizionale napoletana, oltre a prodotti da banco e credenza». Burger, bistecche, salsicce, tonno, wurstel, polpette, ma anche formaggi, salumi,e conserve, e poididi patate, parmigiana di melanzane e la lasagna, «vera specialità della casa, che va sempre alla grande».

