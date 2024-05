Freni - ' a un passo dal fondo dei fond - al lavoro con Cdp'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Siamo ad undaldeii, dal realizzare un contenitore che possa investire in comparti differenziati, a seconda di quelle che sono le piccole e medie imprese italiane, che possa investire capitale pubblico e privato insieme, con apporto di equity". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia Federicopartecipando al convegno 'Il mercato delle Pmi' organizzato da AssoNext. "Serve una legge, un contenitore normativo adeguato, e siamo alcon Cdp per farlo", ha aggiunto, precisando che le risorse verranno da Cdp e "da tutti gli investitori privati che riterranno di aderire a questo contenitore".

