Fratoianni smemorato - prendeva soldi da Soros e ora vuole vietarli ai partiti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La doppia morale come strada maestra. Da seguire anche a costo di deragliare dai binari del buon senso e della logica più stringente. La sinistra italiana, e non da oggi, ha sempre adottato la politica dei «due pesi, due misure». Ciò che vale per loro, non vale per gli avversari. E cosi, Nicola, leader maximo di Avs, ha deciso di proporre una nuova legge per vietare il finanziamento privato ai. Lo spunto, da buon professorino con la penna rossa, è ovviamente l'indagine che vede coinvolto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. «La nostra è una proposta molto semplice, che vieta ai soggetti privati che abbiano interessi a qualsiasi titolo nel pubblico a finanziare la politica in tutte le sue articolazioni possibili: fondazioni, candidati,. La portiamo a tutti i leader e segretari degli altri, perché sia approvata subito: si può fare, mi auguro arrivi una risposta.