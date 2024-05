Fratelli d’Italia - il figlio del deputato Antoniozzi aggredisce due carabinieri | Non sapete chi sono

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Avrebbe aggredito e minacciato i. Sentendosi forte del fatto di essere ildi un parlamentare di. Nei guai Tancredi,di Alfredo. Il 21enne il mese scorso i militari lo fermano a Roma mentre guidava ad alta velocità il suo Range Rover Evoque tra le vie del centro storico. L’episodio è raccontato dall’edizione romana di Repubblica. Tancrediè insieme con un amico coetaneo quando igli impongono lo stop perché “guidava velocità sostenuta e con manovre pericolose per la pubblica incolumità, in particolare delle persone presenti”. Il giovane avrebbe reagito inveendo con parole pesanti contro i, sciorinando parentele e conoscenze definite di peso. “Vi faccio fare una brutta fine, conosco il Questore di Roma. Domani vi troverete senza lavoro, vi faccio licenziare, nonchiio”, sarebbero alcune della frasi pronunciate.

Genitori scrivono a Mattarella: “I nostri figli manganellati. Chiediamo identificativo sulle divise” - Genitori scrivono a Mattarella: “I nostri figli manganellati. Chiediamo identificativo sulle divise” - Quando però le nostre figlie e i nostri figli scendono in piazza per esercitare questo diritto e far sentire la loro voce rischiano di finire al pronto soccorso. Non si tratta più di casi isolati ma ... repubblica

Roccarainola, presentazione del libro "The Seven" di Rosemary De Simone - Roccarainola, presentazione del libro "The Seven" di Rosemary De Simone - ROCCARAINOLA - “Venerdì 24 maggio, alle ore 18:30, il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” di Roccarainola presenta il libro “The Seven” di Rosemary De Simone. marigliano

J-Ax lancia una clamorosa frecciata sui figli a Fedez Il cantante fa chiarezza - J-Ax lancia una clamorosa frecciata sui figli a Fedez Il cantante fa chiarezza - "Intendevo che fare la popstar edonistica che si pi**a/beve il mondo quando sia ha un partner, dei figli… Magari a cui non si paga il mantenimento per permettersi i vizi… Non è genio e sregolatezza, ... today