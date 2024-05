Francesco - il diaconat - il clericalismo e la questione femminile La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima lunga intervista esclusiva ad una televisione americana da parte di un papa. È un poco notato elemento di novità insito nell’intervista concessa daal programma 50 minutes della Cbs. Il papa ha voluto, prima di rispondere alle domande dell’intervistatrice, Norah O’Donnell, salutare tutta l’equipe, addetti alle luci, tecnici del suono, cameraman, interpreti e assistenti vari. È un altro aspetto inconsueto nelle interviste dei Capi di Stato che merita di essere notato. Norah O’Donnell tocca subito un argomento scomodo e dopo aver chiesto se intenda dimettersi aggiunge “so che non ama la domanda”, lui ha risposto “ma no, chieda quello che vuole”. E quindi ha ribadito che sin qui non ci ha mai pensato. Anche questo dire a un intervistatore “chieda quello che vuole” è a dir poco inconsueto, visto che in Vaticano è sempre stata consuetudine chiedere le domande scritte e in anticipo.