Francesca Neri Dimentica Claudio Amendola | Ecco Chi È Il Nuovo Fidanzato!

(Di mercoledì 22 maggio 2024): l’ex moglie diha voltato pagina dopo la separazione ed ora al suo fianco c’è un altro uomo.tutto quello che c’è da sapere su di lui!è tornata al centro del gossip dopo la separazione daavvenuta ormai tempo fa. Come confermato dai giornali e dalla cronaca rosa, infatti, ora al suo fianco c’è unamore, Silvano Loia, con il qualeè stata immortalata. Ma ci sono molte cose da sapere su di lui, che è un volto noto ed importante della Rai.: chi è e cosa fa ilSilvano Loia!torna al centro dell’attenzione dopo la separazione da. A distanza di diverso tempo, nella sua vita è entrato unamore, Silvano Loia. A riportare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha mostrato delle fotografie dellain compagnia di Silvano, l’uomo che è entrato a far parte della sua vita ormai da diversi mesi.

