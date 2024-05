‘Fra’ - il nuovo album di Gigi D’Alessio | chi duetta con lui e i 10 brani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La carriera dicontinua a regalare canzoni e duetti inediti. Il suo ultimo lavoro si chiamaed è unche contiene 10tra novità e featuring con importanti artisti del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme quando esce e con chiesce l’Fra: duetti con Elodie, Geolier e altri Grande attesa per ildiprodotto da GGD Edizioni Srl/Sony Music che esce quattro anni dopo l’ultimo cd di inediti ‘Buongiorno‘. Il titolo scelto è quello di ‘Fra‘, abbreviazione in napoletano della parola fratello. Dieci canzoni che spaziano tra nuovie hit rivisitate per l’occasione, e tanti inediti featuring. Fra è anticipato dal singolo ‘Nu dispietto‘ e in esso sono contenuti importanti collaborazione come quelle con Geolier, Guè, Elodie, Clementino, Ernia, il figlio LDA e Alessandra Amoroso.

