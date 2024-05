FOTO – Inter - nuova era | prima riunione tra Oaktree e due dirigenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’è diventata ufficialmente ‘americana’ con il passaggio da Zhang aavvenuto proprio oggi. Antonello e Marotta sono già al lavoro con i rappresentanti del fondo americano che hanno tutte le intenzioni di andare avanti con lo stesso management. Ecco ladella ‘ERA – L’saluta Steven Zhang e accoglie laproprietà, ovvero quella del fondo americano. Il passaggio è avvenuto in giornata, come ormai si sapeva da tempo, per la mancata restituzione del debito da parte dell’ormai ex presidente cinese., nel comunicato diramato nel pomeriggio odierno, ha precisato di avere tutte le intenzioni di andare avanti con lo stesso management che tanto bene ha lavorato finora.operativa del management con laproprietà targataPRIMI CONTATTI – Laoperativa tra i rappresentati die i dueprincipali dell’, ovvero Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, è già avvenuta come testimonia unapubblicata su Twitter da Fabrizio Biasin.