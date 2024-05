FOTO – Inter - arrivano i complimenti all’Atalanta neo-campione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’Atalanta ha vinto questa sera l’Europa League a Dublino battendo incredibilmente il Bayer Leverkusen con il risultato di 3-0. L’si è complimentata giustamente sui social.– Una stagione di trionfi per le squadre con la maglia nerazzurra. Non solo l’ha alzato il suo ventesimo Scudetto della storia, questa sera anche l’Atalanta ha vinto l’Europa League per la prima volta battendo il Bayer Leverkusen per 3-0. Sì, proprio quella squadra tedesca che mai aveva perso in questa stagione. Quella squadra che aveva battuto la Roma prima e alzato in cielo il Meisterschale contro il Bayern Monaco. Serata che rimarrà negli annali, per questo il club meneghino fa iall’@Atalanta BC per la vittoria dell’@EuropaLeague —(@) May 22, 2024 E anche la redazione di-News.it fa ialla grande Dea!-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.